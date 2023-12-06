В Kent и Lucky Strike назвали «большим ударом» продажу бизнеса в РФ

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава British American Tobacco Тадеу Марроко — компании, выпускающей Lucky Strike и Kent — заявил, что продажа бизнеса в России стала "большим ударом". Цена сделки, как заявили в компании, была "далека от реальности", сообщает Forbes.

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В British American Tobacco подтвердили, что сделка предполагает возможность обратного выкупа, но необходимо, чтобы соответствующее решение было принято в течение двух лет.

В BAT также заявили, что 6 декабря сигаретные бренды были обесценены в США. Речь идёт о Camel и Pall Mall. Основные причины — экономические проблемы в стране, там по причине инфляции потребители переходят на дешевые бренды.

Ранее мы сообщали о том, что Adidas вернулся в РФ под другим брендом. Приобрести их продукцию появилась возможность через новую сеть ASP.