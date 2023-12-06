Bloomberg: теневой флот перевез около 45 процентов нефти с начала 2023 года

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

С начала 2023 года теневой флот перевез в общем объёме примерно 45% нефти из России. Как сообщает Bloomberg, одну из основных ролей в перевозке нефти из РФ занимает Греция.

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Так, в январе суда из Греции смогли транспортировать около 20% поставок, а также почти треть от поставок сырья сорта Urals. Отмечается, что Греция в рейтинге поставок опередила все страны, которые участвуют в транспортировке нефти из России.

Теневой флот состоит из десятков трейдеров, а также судоходных компаний. Их сложно отследить.

В Bloomberg заявили, что у властей Греции нет возможности повлиять на владельцев судов, потому что перевалка грузов осуществляется в шести милях от берега страны. В совокупности владельцы флота перевезли свыше 70% нефти из РФ по итогам января-сентября этого года.

Ранее мы сообщали о том, что доходы российских компаний за первую половину 2023 года упали вдвое. За это время организации заработали вдвое меньше, чем за шесть месяцев прошлого года — 342 трлн рублей.