Новогодними премиями чаще всего поощряют сотрудников строительные компании

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компании, занимающиеся строительством и недвижимостью, намного чаще других радуют своих сотрудников новогодними премиями (80 и 75% соответственно).

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Почти так же часто получает премии от руководства персонал финансовых и страховых компаний, пишет Газета.Ru.

На дополнительные выплаты к новогодним праздникам также могут рассчитывать работники организаций общественного питания (65%). Такая же вероятность получить денежное поощрение к праздникам у занятых в IT-сфере — 66%.

Замыкают пятёрку лидеров фирмы, занимающиеся ритейлом, в которых новогодние премии персоналу готовы выплачивать 59% руководителей.

А вот размер дополнительных выплат зависит от того, как трудились сотрудники в течение года. Такой политики придерживаются 55% руководителей. Небольшая часть опрошенных начальников (14%) порадует своих сотрудников "13-й зарплатой", а ещё 11% работников добавят около трети ежемесячной зарплаты.

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