Sohu: американские чиновники ведут себя странно, когда их спрашивают о золотом запасе США

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно официальным данным, Соединённые Штаты занимают первое место в мире по запасам золота на хранении — порядка 8000 тонн.

Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.

И вроде бы чем не повод для гордости — однако американские чиновники довольно странно реагируют, когда им задают вопросы о золоте, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе Sohu.

По мнению авторов материала, тема американского золотого запаса незаслуженно обходится вниманием. И есть мнение, что у США гораздо меньше этого драгоценного металла, чем принято считать.

В частности, высказываются предположения, что значительная часть слитков, хранящихся в Форт-Ноксе, на самом деле очень низкого качества. И их реальная стоимость куда ниже, нежели принято считать.

Но если это и в самом деле так, то последствия могут быть непредсказуемыми для американской финансовой системы.

Власти США могли бы с легкостью раз и навсегда положить конец подобным разговорам, проведя независимый аудит своих золотых запасов и обнародовав полученные цифры, говорится в материале (перевод сайта АБН24).

Но по некоторым данным, независимый аудит американского золотого резерва проводился в 50-х годах прошлого столетия.

А когда американским чиновникам предлагают провести экспертизу, они начинают хитрить и делать всё возможное, чтобы замять эту тему, подчёркивают авторы материала.