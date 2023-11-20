Финансовый консультант напомнила, что на "Чёрной пятнице" предлагают "фальшивые" скидки

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ходе разрекламированной распродажи "Чёрная пятница" продавцы нередко прибегают к различным уловкам, в частности, к "фейковым" скидкам. Об этом напомнила финансовый консультант сервиса "Пакет" от X5 Ольга Матвеева.

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Не попасться на эту удочку можно, если заранее отслеживать цены на понравившиеся товары, пишет Газета.Ru.

"Некоторые продавцы перед распродажей специально завышают цены на товары, чтобы скрыть реальную цену вещи и создать иллюзию большой скидки. Узнать, обманывает ли вас магазин, просто — подготовьтесь заранее и изучите цены на интересующие вас позиции", — сказала Матвеева.

Нередки случаи, когда в период распродажи стоимость желаемой вещи даже со скидкой на 60% выше, чем была до этого, объяснила эксперт.

Часто со скидкой выставляются товары, цена на которые была заранее увеличена продавцами в два-три раза. Таким образом продавцы пытаются сбыть залежавшиеся дешёвые товары: посуду, косметику, позиции для дома, и всё то, что плохо продаётся.

Чтобы составить объективное представление о реальной стоимости товара, неплохо посмотреть, сколько он стоит в других торговых точках, заключила эксперт.

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