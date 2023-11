Your browser does not support the audio element.

Страны Евросоюза продолжают тайно финансировать Россию за счет активных закупок российского сжиженного природного газа (СПГ), отмечает газета The Telegraph. В этом году эта практика привела к тому, что Россия получила доход в размере 6,1 миллиарда евро.

Фото: Creativecommons by Frans Berkelaar is licensed under by Frans Berkelaar is licensed under CC BY-SA 2.0