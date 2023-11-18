Тайное финансирование: страны ЕС продолжают закупку российского СПГ

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Страны Евросоюза продолжают тайно финансировать Россию за счет активных закупок российского сжиженного природного газа (СПГ), отмечает газета The Telegraph. В этом году эта практика привела к тому, что Россия получила доход в размере 6,1 миллиарда евро.

Фото: Creativecommons by Frans Berkelaar is licensed under by Frans Berkelaar is licensed under CC BY-SA 2.0

"Страны ЕС в этом году втихую профинансировали Россию за счет закупок российского сжиженного природного газа (СПГ)", — говорится в сообщении.

Материал подчеркивает, что, несмотря на обещания Европы отказаться от закупок российского СПГ, количество судов, направляющихся с этим сырьем из России в Европу, увеличилось.

Ранее отмечалось, что Европа стала главным рынком сбыта американского сжиженного природного газа (СПГ) на годы вперед. Однако, несмотря на эти изменения, в материале подчеркивается, что Статы остаются крупнейшим в мире производителем СПГ и сохранят этот статус в течение многих лет.





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