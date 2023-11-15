Еврокомиссия резко улучшила прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Еврокомиссия существенно улучшила прогноз динамики ВВП России в следующем году. Ожидается, что ВВП вырастет на уровне 2% против спада в 0,9%, который прогнозировался прежде.

Кроме того, согласно прогнозу аналитиков, инфляционное давление в стране в следующем году сохранится, но постепенно ослабнет.

Как следует из осеннего экономического прогноза Еврокомиссии, эксперты прогнозировали рост российской экономики в 2024 и 2025 года на уровне 1,6% ежегодно. При этом в опубликованном в мае этого года документе представители Еврокомиссии спрогнозировали спад российской экономики по итогам этого года на 0,9%. В следующем же году ожидался рост ВВП на уровне 1,3%.

Такие изменения аналитики обуславливают тем, что РФ перенаправила большую часть своего экспорта, в том числе и сырьевые товары, в Китай, Индию и другие страны. Тем не менее, среди возможных сценариев — ограничение восстановления экспорта в страну во второй половине года. Специалисты связывают это с добровольным сокращением добычи нефти, а также трудностями с заменой утраченных европейских рынков газа.

"Инфляция снизилась до трёхлетнего минимума в 2,3% в апреле, в основном из-за эффекта низкой базы, но в последующие месяцы инфляция ускорилась, чему способствуют высокие темпы роста заработной платы на ограниченном рынке труда и внутренний спрос, подкреплённый бюджетными стимулами", — указано в документе.

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