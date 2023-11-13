Российские потребители всё чаще выбирают вино отечественных производителей

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным Минпромторга России, доля отечественного вина сейчас составляет 55%. Для сравнения — ранее эта цифра держалась на уровне 20-30%.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Лидерство держат российские игристые вина. На полках магазинов они занимают около 70% данного сегмента, оставляя зарубежным винам меньше трети рынка.

Руководитель Центра исследования федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз уверен, что отечественное вино достойно конкурирует с импортной продукцией.

"Конечно, наше не хуже. В основном, что такое импортное вино? Это раздутый, прежде всего бренд. Потребители ведь не зарубежное вино пьют. Они пьют "этикетку", пьют впечатления, которые получают от созерцания этикетки на бутылке, надписи на французском, итальянском, испанском языках", — рассказал Вадим Дробиз в интервью Pravda.Ru.

Одной из главных причин развития в нашей стране виноградарства и винодельчества эксперты считают принятый четыре года федеральный закон, определяющий политику импортозамещения в этой сфере.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.