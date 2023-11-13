Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайны мозга Ленина: Раскрытие нейросифилиса и шнуры, изменившие анатомию
Forbes: Запад не гарантирует Киеву поставку танков
Российский "Панцирь-С1" признан одним из самых популярных в мире
Спикер ВВС Украины Игнат заявил о переоборудовании ЗРК "Бук-М1" под ракеты США
Беременная автоледи погибла в ДТП в Приморье
Рост цен вызвал отсутствие спроса на ряд зарубежных автомобилей в РФ
Ольга Бузова прокомментировала слухи об отношениях с Дмитрием Нагиевым
В Минобороны назвали "провокацией" ложное сообщение о перегруппировке ВС РФ под Днепром
"Протопланета", создавшая Луну, может скрываться глубоко внутри Земли

Российские потребители всё чаще выбирают вино отечественных производителей

1:12
Экономика

По данным Минпромторга России, доля отечественного вина сейчас составляет 55%. Для сравнения — ранее эта цифра держалась на уровне 20-30%.

Российские потребители всё чаще выбирают вино отечественных производителей
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Лидерство держат российские игристые вина. На полках магазинов они занимают около 70% данного сегмента, оставляя зарубежным винам меньше трети рынка.

Руководитель Центра исследования федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз уверен, что отечественное вино достойно конкурирует с импортной продукцией.

"Конечно, наше не хуже. В основном, что такое импортное вино? Это раздутый, прежде всего бренд. Потребители ведь не зарубежное вино пьют. Они пьют "этикетку", пьют впечатления, которые получают от созерцания этикетки на бутылке, надписи на французском, итальянском, испанском языках", — рассказал Вадим Дробиз в интервью Pravda.Ru.

Одной из главных причин развития в нашей стране виноградарства и винодельчества эксперты считают принятый четыре года федеральный закон, определяющий политику импортозамещения в этой сфере.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Как изготавливают вино | Как это сделано? | Discovery Channel
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Бывший депутат Госдумы заявил, что у Аллы Пугачёвой есть право на мнение и личную жизнь

Глава "Садоводов России" и экс-депутат Госдумы Андрей Туманов, знакомый с Пугачёвой, прокомментировал всё происходящее с Примадонной.

Экс-депутат Госдумы Туманов: певица Алла Пугачёва имеет право высказать своё мнение
Учёные нашли под Большим Сфинксом в Египте тайные комнаты
"Зал знаний" найден: учёные открыли под Большим Сфинксом в Египте тайные комнаты
Жена Игоря Николаева перестала носить обручальное кольцо
Разрыв шаблона: голосование в ООН по Палестине показало кто есть кто
Си не уступит давлению Байдена на саммите в Сан-Франциско Любовь Степушова Баку планирует "прыжок тигра" для окончания истории Армении Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
Жена без вести пропавшего солдата рассказала о дикой коррупции в ВСУ
Американцы признались в испуге перед советской сказкой "Морозко"
Появились новые факты о причинах болезни Бориса Клюева
Появились новые факты о причинах болезни Бориса Клюева
Последние материалы
Тайны мозга Ленина: Раскрытие нейросифилиса и шнуры, изменившие анатомию
Российские потребители всё чаще выбирают вино отечественных производителей
Forbes: Запад не гарантирует Киеву поставку танков
Российский "Панцирь-С1" признан одним из самых популярных в мире
Спикер ВВС Украины Игнат заявил о переоборудовании ЗРК "Бук-М1" под ракеты США
Беременная автоледи погибла в ДТП в Приморье
Рост цен вызвал отсутствие спроса на ряд зарубежных автомобилей в РФ
Ольга Бузова прокомментировала слухи об отношениях с Дмитрием Нагиевым
В Минобороны назвали "провокацией" ложное сообщение о перегруппировке ВС РФ под Днепром
"Протопланета", создавшая Луну, может скрываться глубоко внутри Земли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников