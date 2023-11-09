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Загадка дня: Украина пообещала Австрии поставки российского газа даже без контракта на транзит

1:17
Экономика

Поставки российского газа в Австрию будут продолжены даже в отсутствие контракта на его транзит.

Загадка дня: Украина пообещала Австрии поставки российского газа даже без контракта на транзит
Фото: openverse.org by tiger rus is licensed under CC BY 3.0

По данным австрийского телеканала ORF, в этом заверила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Она сообщила, что Украина и дальше будет обеспечивать поставки российского газа в Австрию, даже если Киев не захочет продлевать транзитный контракт.

"Украина вместе с партнерами из ЕС пытается найти решение, даже если оно будет сложным в юридическом и политическом плане", — сказала она в интервью ORF.

Ранее глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.

Российский газ идёт транзитом через Украину в государства Центральной и Восточной Европы — в Австрию, Венгрию, Словакию и другие.

Канцлер Австрии Крал Нехаммер некоторое время назад заявил, что лично для него неприятна мысль о том, что газ приходится покупать в России. Но это вопрос энергетической безопасности страны, добавил канцлер. Так что газ покупать всё равно приходится.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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