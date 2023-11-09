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В Австрии выступили против вступления Украины в ЕС

1:29
Мир

Оппозиционная Австрийская партия свободы (АПС) призвала правительство своей страны наложить вето на вступление Украины в Евросоюз

В Австрии выступили против вступления Украины в ЕС
Фото: Официальный сайт президента Украины

"Желание принять в ЕС страну, находящуюся в разгаре войны, - это акт политического безумия", - заявил лидер АПС Герберт Кикль, его слова приводятся в релизе партии.

По его мнению, после того, как "брюссельская элита" втянула ЕС и Австрию в экономическую войну, несовместимую с нейтралитетом республики и разрушающую австрийское процветание и ее экономику, вступление Украины в ЕС "будет означать ее прямое втягивание в эту войну.

В связи с этим, федеральное правительство должно наложить вето на эти безответственные планы в интересах нашего нейтралитета и безопасности государства, - заключил Кикль. Политик добавил, что при ближайшей возможности АПС внесет в парламент соответствующее предложение, призывающее федеральное правительство наложить вето на вступление Украины в ЕС.

Напомним, Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.

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Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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