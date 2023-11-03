Прибыль банка Raiffeisen в период с января по сентябрь 2023 года упала почти на 20%. На 19,2%, если быть точнее. Сумма составила 2,105 млрд евро. При этом доходность упала на 5,7% — до 1,024 млрд.
Кредитный портфель компании за этот срок сократился в полтора раза, до €6,303 млрд.
Этот тренд наблюдается во всей группе Raiffeisen, а не только в его российской части — прибыль за девять месяцев 2023-го после налогообложения составила 947 млн евро (-22%); доходность 1,441 млрд (-3,4%).
В сентябре банк подал на регистрацию нового товарного знака в России, объяснив это необходимостью расширения возможностей товарного знака. Скорее всего, это связано с необходимостью продать российское подразделение, что Европейский Центробанк обязал Raiffeisen сделать ещё в марте этого года.
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