Минсельхоз хочет ввести временный запрет на вывоз твёрдой пшеницы из РФ

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минсельхоз внёс предложение о временном запрете на экспорт российской пшеницы.

Фото: openverse.org by ХВикт is licensed under CC BY-SA 4.0

В ведомстве предложили на полгода запретить вывоз твёрдой пшеницы из России, начиная с 1 декабря текущего года по 31 мая 2024 года включительно.

Данная информация находится в тексте проекта постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее в Минсельхозе предложили ввести временный запрет на вывоз яйца птицы из России, также сроком на полгода. Известно, что от этого решения больше всего пострадают Азербайджан и Киргизия, на которые приходится 96% всех поставок из РФ.

Также в Минсельхозе ранее предложили ввести аналогичный запрет на экспорт мяса птицы.

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