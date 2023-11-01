Минсельхоз внёс предложение о временном запрете на экспорт российской пшеницы.
В ведомстве предложили на полгода запретить вывоз твёрдой пшеницы из России, начиная с 1 декабря текущего года по 31 мая 2024 года включительно.
Данная информация находится в тексте проекта постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее в Минсельхозе предложили ввести временный запрет на вывоз яйца птицы из России, также сроком на полгода. Известно, что от этого решения больше всего пострадают Азербайджан и Киргизия, на которые приходится 96% всех поставок из РФ.
Также в Минсельхозе ранее предложили ввести аналогичный запрет на экспорт мяса птицы.
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