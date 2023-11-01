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Экономист Слипенькин: магазины вынуждают россиян переплачивать

1:38
Экономика

Магазины используют кредитные схемы, маскируя их под рассрочку, и это заставляет клиентов переплачивать. Об этом URA.RU сообщили Светлана Горячева, директор "Кредитного союза", и экономист Владимир Слипенькин.

Экономист Слипенькин: магазины вынуждают россиян переплачивать
Фото: openverse by Waltie is licensed under CC BY 2.0

"Магазины сотрудничают с банками и оформляют кредиты под видом рассрочки, но на сумму, меньшую, чем стоимость товара. Если вы как потребитель выбираете магазин, предоставляющий рассрочку, то, скорее всего, вы переплачиваете за товар, а магазин получает дополнительную прибыль", — подчеркнула Светлана Горячева.

Экономист Владимир Слипенькин объяснил, что в цену товара уже включены риски, связанные с продажей товара в рассрочку, и эти риски приходится покрывать.

"Поскольку рассрочку предоставляют широкому кругу клиентов, убытки неизбежны, и их нужно компенсировать. Таким образом, продавец включает в стоимость товара риски, связанные с выплатой процентов за потенциальные потери оборотного капитала", — пояснил эксперт.

Горячева подчеркнула, что рассрочку не следует рассматривать как опасный инструмент. Правильно использовав эту услугу, можно сэкономить значительные средства.

"Важно помнить, что магазины готовы продавать товары со скидкой, как минимум на 10%. Оплата наличными не обеспечивает такой же выгоды. Вы можете сэкономить, воспользовавшись рассрочкой и досрочно погасив кредит. При этом необходимо внимательно изучить условия договора относительно досрочного погашения", — подчеркнула эксперт.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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