АБР: большинство банков России хочет токенизировать безналичные рубли

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Так, 70% опрошенных кредитных организаций поддержали токенизацию безналичного рубля. В опросе приняли участие представители 18 банков.

Фото: afk.kz

Подразумевается, что технология будет присваивать код каждому рублю - это дст возможность автоматизировать большее количество процессов, упрощающих денежный оборот, также это повысит прозрачность операций.

Как указано в письме АБР, токенизация может быть реализована смарт-контрактами. Например, продавец недвижимости может получить деньги за квартиру только после того, как приобретатель зарегистрирует права собственности на неё.

Обращение АБР стало ответом на последний доклад ЦБ РФ на эту тему. Банк России дал свою оценку преимуществам и рискам токенизации, также сделал выводы о том, какие риски может нести собой технология. В ЦБ полагают, что развитие токенизации дает возможность уменьшить зависимость от традиционных систем оплаты, а также может повысить конкурентоспособность финансовой структуры страны. Тем не менее, реализация проекта токензации затратна и требует большого количества трудовых ресурсов. Также в Центробанке считают, что это может отрицательно сказаться на финансовом рынке в целом.

АБР признает риск монополизации, тем не менее, выступая за постепенную популяризацию инструмента.

Процесс токенизации рубля - это создание собственного токена, который может быть использован для обмена и учета баллов. Для контроля транзакций и превращения их в бартер может быть создан раздел конвертации. Токены могут использоваться как вознаграждение за просмотры, отзывы, покупки, криптотокены могут начисляться в качестве кешбэка.

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