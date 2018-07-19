Жребий брошен: Госдума приняла законопроект о пенсиях в первом чтении

СегодняГосударственная дума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин выступил докладчиком от правительства РФ. Напомним, что проект внесен в Госдуму был 16 июня.

По информации РБК, второе чтение состоится осенью. К этому времени депутаты подготовят поправки.

В пояснительной записке к законопроекту изложены доводы правительства в поддержку повышения возраста выхода на пенсию для женщин — до 63 лет, для мужчин — до 65 лет.

По мысли правительства, воплощение проекта в жизнь даст возможность "создать условия для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям (включая увеличение продолжительности жизни), а также — для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и финансовой устойчивости пенсионной системы России в целом.

Авторы пояснительной записки к законопроекту отметили, что "граждане от 60 до 64 лет — достаточно активные в экономическом и социальном плане люди, продолжающие осуществлять трудовую деятельность", и каждый третий из них работает.

Объясняя сближение пенсионного возраста мужчин и женщин, в записке говорится, что это делается, в том числе, для соблюдения "гендерного равенства".

В соответствии с законом "О страховых пенсиях", изменения, которые начнутся 1 января 2019 года, пройдут поэтапно, с шагом в один год.

Так, уточняет "Интерфакс", мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения получат право выйти на страховую пенсию по старости в 2020 году — в возрасте, соответственно, 61 года и 56 лет, мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения — в 2022 году, в возрасте — 62 лет и 57 лет и т. д.

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