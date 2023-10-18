Ксения Собчак назвала Удмуртию лучшим регионом для бизнеса

2:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Известная журналистка и блогерша Ксения Собчак поделилась в своем телеграм-канале "Кровавая барыня" информацией о том, как предприниматели могут перенести свой бизнес в Удмуртию и воспользоваться налоговыми преимуществами.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак

"Если у вас есть бизнес и вы замучились от налогов, которые вгоняют в уныние, то есть законный способ в разы уменьшить процент, который придется отдавать государству. Можно, например, перерегистрировать свой бизнес в регионе с нормальными налоговыми льготами. Есть даже конкретное направление и это не Магадан, а республика Удмуртия", — написала Собчак.

По ее словам, Удмуртия стремится улучшить инвестиционный климат и привлечь предпринимателей. В этом регионе доступны такие бонусы, как снижение налоговых ставок: с 6% до 1% для упрощенной системы налогообложения "Доходы" и с 15% до 5% для упрощенной системы налогообложения "Доходы минус расходы".

Ксения Собчак призывает не переплачивать лишние деньги, если есть возможность избежать этого, соблюдая при этом закон, сообщает udm-info.ru.

Рекламный пост был заказан "Корпорацией развития Удмуртии". На момент написания этого текста у Собчак в телеграм-канале было более 1,2 миллионов подписчиков. Стоимость такой рекламы оставалась неизвестной.

Известно, что реклама в ее канале считается одной из самых дорогих среди рекламодателей. С января по июнь текущего года он занимал второе место по рекламным доходам, составив 56,7 миллионов рублей, как сообщает "Ведомости". По данным издания, стоимость рекламы в канале составляла около 200 тысяч рублей. Однако один из наших подписчиков утверждает, что год назад потенциальному клиенту рекламы на этой платформе было названо цену в 300 тысяч рублей.

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