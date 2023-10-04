В "Роснано" увидели признаки банкротства

2:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

В отчёте АО "Роснано" сообщается, что на конец первого полугодия 2023 года объём требований кредиторов значительно превышает стоимость активов. В связи с чем заявлено о высокой вероятности возникновения признаков банкротства.

Фото: Wikimedia Commons

"Учитывая размер кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, подлежащих погашению до конца 2023 года, исполнение АО "Роснано" долговых обязательств в полном объёме исключительно за счёт собственных средств объективно невозможно", — говорится в отчёте.

Таким образом, отмечается в документе, в настоящее время АО "Роснано" "отвечает признакам неплаттёжеспособности и недостаточности имущества" в терминологии закона "О несостоятельности (банкротстве)".

"В случае непринятия акционером АО "Роснано" решений о нормализации бухгалтерской (финансовой) отчётности и предоставлении (восстановлении) ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами, в том числе в условиях бюджетных и иных нормативных ограничений, высока вероятность возникновения признаков банкротства", — цитирует сообщение компании "Интерфакс".

По данным отчёта, чистый долг АО "Роснано" на 30 июня 2023 года составлял 95,56 млрд рублей против 90,85 млрд рублей на начало года. По данным отчета, в декабре "Роснано", в частности, предстоит погасить выпуск биржевых облигаций объемом десять млрд рублей.

Напомним, 12 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин отметил, что отъезд экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса может быть связан с возможным появлением уголовных дел из-за финансовых показателей компании.

"Зачем он это делает — я не понимаю, чего он удрал. Ну там, понимаете, может быть связано ещё с тем, что идут сложные процессы вот в этой структуре — Нанотехнологии, которую он возглавлял долгие годы, и там большая дыра, огромная дыра такая финансовая. Да-да, правда, я сейчас не буду даже цифры называть — большие цифры", — сказал президент.

Анатолий Чубайс возглавлял "Роснано" с 2011 по 2020 годы. Но по сути, ещё дольше, с 2008 года он руководил "Российской корпорацией нанотехнологий", которая и была преобразована в "Роснано".

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