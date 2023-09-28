Экономист Корнеев: подешевевший бензин еще не успел доехать до заправок

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Замгендиректор директора Института национальной энергетики, Александр Фролов, считает, что принятые властями меры по стабилизации цен на бензин, включая экспортные ограничения, пока не дали ожидаемых результатов.

Фото: openverse

Эксперт указал на то, что текущая продажа бензина осуществляется по высоким ценам, установленным месяц и более назад, и подешевевшее топливо ещё не успело доехать до автозаправочных станций.

Ограничения на экспорт, как считают эксперты, оказали определенное влияние, и без них цены на топливо на розничном рынке были бы выше на 7-8 рублей за литр.

Тем не менее, некоторые нефтяные компании сохраняют высокие цены на розничном рынке, несмотря на снижение оптовых цен.

Экономист и политический аналитик Валерий Корнеев выразил надежду, что правительство сможет воздействовать на нефтяные компании, чтобы они снижали и розничные цены, следуя за оптовыми, и подчеркнул, что, возможно, потребуется ручное управление в данной ситуации.

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