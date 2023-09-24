Спецоперация на Украине серьёзно ударила по экономике сразу пяти европейских стран, заявили норвежские аналитики. Так, по их мнению, конфликт негативно отразился на Франции, Германии, Великобритании, Италии и Швейцарии.
Так, по данным аналитиков, ВВП стран резко упал, а экономику ожидают лишь "мрачные прогнозы".
"Специалисты подсчитали, что если бы не было военных действий, то ВВП этих стран могли быть на 0,1-0,7 процента выше текущих значений, а инфляция находилась бы на 0,2-0,4 процента ниже нынешней", — пишет норвежское издание ABC Nyheter.
Кроме того, начало конфликта серьёзно отразилось на стоимости энергоносителей и базовых ресурсов. Цены на электричество и тепло резко подскочили для рядовых потребителей. Также пострадала и промышленность, которая была не в состоянии оплачивать счета.
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