ABC Nyheter: экономику пяти стран Европы подкосила СВО

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Спецоперация на Украине серьёзно ударила по экономике сразу пяти европейских стран, заявили норвежские аналитики. Так, по их мнению, конфликт негативно отразился на Франции, Германии, Великобритании, Италии и Швейцарии.

Фото: PUBLISHED BY Amanda Hansen https://www.wibestbroker.com/shares-up-buoyed-by-stellar-corporate-earnings-results/?amp

Так, по данным аналитиков, ВВП стран резко упал, а экономику ожидают лишь "мрачные прогнозы".

"Специалисты подсчитали, что если бы не было военных действий, то ВВП этих стран могли быть на 0,1-0,7 процента выше текущих значений, а инфляция находилась бы на 0,2-0,4 процента ниже нынешней", — пишет норвежское издание ABC Nyheter.

Кроме того, начало конфликта серьёзно отразилось на стоимости энергоносителей и базовых ресурсов. Цены на электричество и тепло резко подскочили для рядовых потребителей. Также пострадала и промышленность, которая была не в состоянии оплачивать счета.

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