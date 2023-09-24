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ABC Nyheter: экономику пяти стран Европы подкосила СВО

1:04
Экономика

Спецоперация на Украине серьёзно ударила по экономике сразу пяти европейских стран, заявили норвежские аналитики. Так, по их мнению, конфликт негативно отразился на Франции, Германии, Великобритании, Италии и Швейцарии.

ABC Nyheter: экономику пяти стран Европы подкосила СВО
Фото: PUBLISHED BY Amanda Hansen https://www.wibestbroker.com/shares-up-buoyed-by-stellar-corporate-earnings-results/?amp

Так, по данным аналитиков, ВВП стран резко упал, а экономику ожидают лишь "мрачные прогнозы".

"Специалисты подсчитали, что если бы не было военных действий, то ВВП этих стран могли быть на 0,1-0,7 процента выше текущих значений, а инфляция находилась бы на 0,2-0,4 процента ниже нынешней", — пишет норвежское издание ABC Nyheter.

Кроме того, начало конфликта серьёзно отразилось на стоимости энергоносителей и базовых ресурсов. Цены на электричество и тепло резко подскочили для рядовых потребителей. Также пострадала и промышленность, которая была не в состоянии оплачивать счета.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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