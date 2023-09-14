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В "Райффайзенбанке" пояснили решение об отказе от лицензии: переводит клиентов в "дочку"

1:33
Экономика

Решение о прекращении действия лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария в "Райффайзенбанке" было объяснено представителями банка следующим образом: оно было принято в связи с переводом всех клиентов в специально созданную дочернюю компанию под названием "РБРУ Специализированный депозитарий". Эта компания получила аналогичную лицензию от регулятора 16 ноября 2022 года, как сообщается в официальном комментарии, опубликованном в Telegram-канале "Райффайзена".

В "Райффайзенбанке" пояснили решение об отказе от лицензии: переводит клиентов в "дочку"
Фото: openverse.org

Банк подчеркнул, что отказ от данной лицензии не повлияет на его основную деятельность. Банк утверждает, что это решение не изменит работу самого банка, его дочерних компаний и не повлияет на клиентов, сообщает Banki. ru. Банк также подчеркнул, что продолжит осуществлять депозитарную деятельность, имея для этого соответствующую отдельную лицензию.

Ранее стало известно, что Банк России аннулировал лицензию банка на осуществление деятельности специализированного депозитария для инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Это решение было принято на основании заявления самого "Райффайзенбанка" о добровольном отказе от данной лицензии.

Ранее мы сообщали, что "Райффайзенбанк" установил новую комиссию - в 1% - при внесении на карту или счёт до 200 тыс. рублей. 

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Райффайзен Банк уйдет из России: 2 сценария ухода, переводы за границу всё
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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