Планы Вашингтона и Брюсселя по ослаблению и дальнейшему "разделению" России провалены. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
По его словам, у американских и европейских политиков ничего не вышло.
"Развёрнутая торговая война против России ими проиграна", — подчеркнул государственный деятель в Telegram-канале.
Он добавил, что на фоне активного развития РФ Вашингтон и Брюссель приступили к политике сдерживания Москвы. Спикер ГД назвал такое поведение Запада "бессильной злобой".
США и их партнёры ввели антироссийские санкции, поскольку утратили экономическое и политическое лидерство на мировой арене, считает Володин. Как пояснил председатель ГД, в итоге Вашингтон и Брюссель нанесли удары по самим себе, не сумев навредить России.
Ранее Володин заявил, что Россия даже под ограничениями обошла Германию и стала крупнейшей экономикой Европы.
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