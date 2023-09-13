Володин: Вашингтон и Брюссель проиграли в торговой войне против Москвы

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Планы Вашингтона и Брюсселя по ослаблению и дальнейшему "разделению" России провалены. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Фото: Официальный сайт Госдумы России

По его словам, у американских и европейских политиков ничего не вышло.

"Развёрнутая торговая война против России ими проиграна", — подчеркнул государственный деятель в Telegram-канале.

Он добавил, что на фоне активного развития РФ Вашингтон и Брюссель приступили к политике сдерживания Москвы. Спикер ГД назвал такое поведение Запада "бессильной злобой".

США и их партнёры ввели антироссийские санкции, поскольку утратили экономическое и политическое лидерство на мировой арене, считает Володин. Как пояснил председатель ГД, в итоге Вашингтон и Брюссель нанесли удары по самим себе, не сумев навредить России.

Ранее Володин заявил, что Россия даже под ограничениями обошла Германию и стала крупнейшей экономикой Европы.