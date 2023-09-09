Сбербанк продлевает срок действия карт "Мир" до десяти лет

2:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сбербанк объявил о решении увеличить срок действия своих банковских карт "Мир" вдвое, до десяти лет. Первый зампред правления банка, Кирилл Царев, сообщил, что нововведение уже начало действовать для дебетовых карт с сентября, а для кредитных карт оно будет введено с 3 октября. Это изменение также распространяется на платежные стикеры.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Царев подчеркнул, что современные карты обладают высокой надежностью и сохраняют работоспособность в течение длительного времени. Это приносит удобство клиентам, поскольку им больше не потребуется идти в банк для получения новой карты или заказывать ее доставку после пяти лет использования, даже если текущая карта все еще функционирует.

Первые карты "Мир" были выпущены в 2015 году, а их оператором является Национальная система платежных карт (НСПК), созданная в 2014 году в ответ на санкции, наложенные на Россию в связи с событиями в Крыму. С тех пор карты "Мир" заменили карты Visa и Mastercard после их ухода из России, продолжая свою работу под управлением НСПК. Сейчас в России остаются активными только карты "Мир" и китайской платежной системы UnionPay.

Согласно данным Центрального банка России, количество выпущенных банковских карт в стране продолжает расти, достигнув рекордных значений в прошлом году — около 389,6 миллионов карт для физических лиц. Количество карт платежной системы "Мир" также значительно увеличилось, увеличившись на 60% и достигнув 182 миллионов карт.

Эксперты отмечают, что одной из основных причин такого роста является переоформление карт, ранее принадлежащих Visa и Mastercard, на российскую платежную систему "Мир", а также дополнительное открытие карт этой системы.

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СБЕРБАНК ПРОДЛИЛ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОСРОЧЕННЫХ КАРТ