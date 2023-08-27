Bloomberg: США зависимы от российского урана намного больше, чем им хотелось бы

Западные страны, включая США, не могут обойтись без российского урана, напоминает агентство Bloomberg.

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Авторы отметили, что с начала спецоперации на Украине корпорация "Росатом" до сих пор является самым крупным производителем урана на планете, и именно она является главным поставщиком ядерного топлива для четверти из 92 американских ядерных реакторов, не считая множества европейских и азиатских электростанций.

Именно поэтому западные санкции до сих пор не коснулись "Росатома", потому что этот шаг навредил бы им самим гораздо больше, чем России.

"Мы несем издержки чрезмерной зависимости от Москвы в области ядерного топлива. И не только мы — весь мир", — сказал советник Белого дома по вопросам атомной энергетики из Совета национальной безопасности Пранай Вадди, которого цитирует издание.

Журналисты обратили внимание, что если Запад не придумает, как решить проблему с поставками урана, он будет вынужден либо и дальше взаимодействовать с Россией, либо же заглушать свои атомные реакторы.

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