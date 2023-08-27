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Bloomberg: США зависимы от российского урана намного больше, чем им хотелось бы

Экономика

Западные страны, включая США, не могут обойтись без российского урана, напоминает агентство Bloomberg.

Bloomberg: США зависимы от российского урана намного больше, чем им хотелось бы
Фото: "File:Haigerloch-nuclear-reactor ArM.JPG" by ArtMechanic is licensed under CC BY-SA 3.0.

Авторы отметили, что с начала спецоперации на Украине корпорация "Росатом" до сих пор является самым крупным производителем урана на планете, и именно она является главным поставщиком ядерного топлива для четверти из 92 американских ядерных реакторов, не считая множества европейских и азиатских электростанций.

Именно поэтому западные санкции до сих пор не коснулись "Росатома", потому что этот шаг навредил бы им самим гораздо больше, чем России.

"Мы несем издержки чрезмерной зависимости от Москвы в области ядерного топлива. И не только мы — весь мир", — сказал советник Белого дома по вопросам атомной энергетики из Совета национальной безопасности Пранай Вадди, которого цитирует издание.

Журналисты обратили внимание, что если Запад не придумает, как решить проблему с поставками урана, он будет вынужден либо и дальше взаимодействовать с Россией, либо же заглушать свои атомные реакторы.

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Корпус ядерного реактора | Как это устроено? | Discovery
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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