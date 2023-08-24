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Путин заявил, что альтернативе нефти и газу в мире не будет

2:09
Экономика

Современный мир сталкивается с растущими вызовами в сфере энергетики. Вопросы обеспечения энергией населения и промышленности становятся все более актуальными, сообщает ТАСС.

Путин заявил, что альтернативе нефти и газу в мире не будет
Фото: "Владимир Путин (27-04-2023)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул важность энергетической политики и обозначил перспективы альтернативных источников энергии.

Мировой спрос на энергию

По словам Владимира Путина, эксперты прогнозируют значительный рост мирового населения к 2050 году. С этим ростом связан и увеличивающийся спрос на энергию.

Прогнозируется, что численность населения Земли увеличится на 1,7 миллиарда человек, а потребность в энергии вырастет на 22%. Этот рост будет наблюдаться преимущественно в развивающихся странах и регионах.

Нефть, газ и альтернативы

В контексте растущего спроса на энергию, обсуждается вопрос о возможных альтернативах углеводородным топливам, таким как нефть и газ. Президент Путин отметил, что на данный момент не видно реальных альтернатив, способных полностью заменить углеводородные источники энергии в ближайшем будущем.

Энергопереход к низкоэмиссионной экономике

Однако, несмотря на зависимость от углеводородов, мировое сообщество осознает необходимость перехода к более устойчивой энергетической модели.

В этом контексте, понятие "энергоперехода" становится ключевым. Владимир Путин подчеркнул, что этот энергопереход к низкоэмиссионной экономике должен быть постепенным и сбалансированным процессом.

Учет национальных особенностей

Президент РФ подчеркнул, что энергопереход должен учитывать национальные особенности каждой страны. Разные регионы имеют разные потенциалы для использования альтернативных источников энергии.

Путин подчеркнул важность тщательной проработки стратегии энергетической трансформации с учетом индивидуальных возможностей и потребностей.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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