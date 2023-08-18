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Почти половина опрошенных россиян выражают желание продолжить карьеру в IT-индустрии

2:08
Экономика

Почти половина респондентов в недавнем опросе Hi-Tech Mail. ru выразили желание построить карьеру в сфере информационных технологий. Однако рынок труда в настоящее время перенасыщен начинающими IT-специалистами.

Почти половина опрошенных россиян выражают желание продолжить карьеру в IT-индустрии
Фото: "Trading stocks on a computer" by ota_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Исследование, проведенное с помощью Mail. ru, в котором приняли участие читатели, которых спросили, готовы ли они изменить свою карьеру и войти в сферу IT. Из числа респондентов 47% указали на заинтересованность в продолжении карьеры в сфере информационных технологий. С другой стороны, 33% сообщили, что у них нет намерения или желания получать профессию в секторе информационных технологий. Остальные 21% уже заняты в IT-индустрии.

Примерно 22% участников планируют перейти в IT в ближайшие годы, при этом 11% намерены сделать это в течение года. Опрос также показал, что 41% респондентов в первую очередь привлекают IT-сферы из-за конкурентоспособных зарплат. Кроме того, 34% отметили востребованность отрасли и стабильность занятости. Между тем, 9% опрошенных придавали большое значение социальному статусу и самореализации в качестве главных преимуществ.

Тем не менее приток людей, желающих изучать IT и смежные области, в России значителен. В то время как на рынке труда существует изобилие IT-специалистов начального уровня, сохраняется нехватка IT-специалистов среднего и высшего звена. Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО "Цифровая экономика", отметил эту дилемму, подчеркнув, что начинающие IT-специалисты должны сосредоточиться на приобретении практического опыта во время обучения и постоянном повышении уровня своих знаний.

Опрос, который проводился на сайте Hi-Tech Mail. ru  с 7 по 14 августа 2023 года, охватил мнения 10 000 читателей проекта.

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ТОП 7 профессий БУДУЩЕГО в IT сфере в России – Карьера в IT в 2022 - 2050 годы
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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