В Сибири новые путепроводы позволят увеличить грузопоток на Дальний Восток

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

На участке Тайшет — Тагул, где пересекаются Транссибирская и Южно-Сибирская магистрали, построены два железнодорожных путепровода, говорится в сообщении службы корпоративных коммуникаций Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД), филиала ОАО "Российские железные дороги". Эти новые инженерные сооружения призваны способствовать увеличению транзита грузов через станцию Тайшет в направлении Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали.

Фото: train-photo.ru

Примечательно, что эти современные сооружения были спроектированы таким образом, чтобы вмещать тяжелые поезда весом до 7100 тонн.

Это развитие также влечет за собой строительство развязки и дополнительных путей. За счет модернизации этого участка с однопутной конфигурации на двухпутную пропускная способность и эффективность железнодорожной сети будут значительно повышены. По прогнозам, перевод движения поездов на двухпутный участок завершится к концу сентября 2023 года.

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