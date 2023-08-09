ЦБ может повысить ключевую ставку уже в следующем месяце

Уже в сентябре Центробанк России может повысить ключевую ставку, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. По его словам, чтобы ставка осталась на текущем уровне 8,5 процента, необходимо реализовать дезинфляционные риски.

Фото: ru.wikipedia.org

Как подчеркнул зампред, для того, чтобы воплотить в жизнь план по четырём процентам ставки, необходимо будет ещё не одно повышение.

"Нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года — 8,5 процента — допускает возможность неизменности ставки, — пояснил Заботкин "Известиям". — Для того чтобы в итоге ставка осталась неизменной, должны действительно реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются".

Как подчеркнул зампред, если совет директоров ЦБ допускает, что повысит ставку на текущих заседаниях, то, вероятно, стоит ожидать её реальный подъём на последующем в середине сентября.

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