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Экономист: российский рубль скоро начнет укрепляться

1:56
Экономика

В ближайшем будущем российский рубль начнет укрепляться и не достигнет отметки ниже 97 рублей за доллар. Такое мнение было высказано экспертом по фондовому рынку из компании "БКС Мир инвестиций", Михаилом Зельцером, сообщает Газета.Ru.

Экономист: российский рубль скоро начнет укрепляться
Фото: profile.ru

По мнению Зельцера, курс 100 рублей за доллар является скорее психологическим ориентиром, чем отражением реального положения российской экономики.

"Реальных предпосылок для такого ослабления рубля я не вижу", — подчеркнул эксперт.

На укрепление рубля будут влиять такие факторы, как

  • положительный бюджетный баланс,
  • рост цен на энергоресурсы
  • и ожидаемое повышение ключевой ставки Центробанка.

Кроме того, Михаил Зельцер выделяет важный технический уровень в 97 рублей за доллар. На этом уровне доллар уже несколько раз (начиная с 2022 года) отскакивал вниз и, вероятно, не сможет его преодолеть.

В долгосрочной перспективе вполне возможно снижение курса доллара до 80 рублей. По мнению эксперта из "БКС Мир инвестиций", это не должно вызывать удивления.

Экономист ожидает, что Центробанк поддержит курс рубля своими мерами в ближайшее время.

"В этом году снижения ставки ЦБ не ожидается. Более того, судя по траектории инфляции и ожиданий на фоне роста цен и девальвации, на сентябрьском заседании не удивимся аналогичному шагу регулятора, как в июле. В принципе, теперь в моменте в 2023 году и двузначную ставку исключать нельзя", — подытожил эксперт.

На утренних торгах курс доллара превысил отметку в 97 рублей за доллар.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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