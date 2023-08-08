Центробанк России договаривается с банками о стандартах ипотечного кредитования

0:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский Центробанк рассчитывает на достижение договорённостей с представителями отечественного банковского сообщества в части разработки и внедрения единого стандарта ипотечного кредитования.

Фото: Fotodom.ru/ Fotoimedia RM

Аналитики IRN. RU сообщают об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы департамента банковского регулирования ЦБ РФ Александра Данилова. По словам банкира, в противном случае власть прибегнет к такой методике как "регуляторная дубина".

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