Российский Центробанк рассчитывает на достижение договорённостей с представителями отечественного банковского сообщества в части разработки и внедрения единого стандарта ипотечного кредитования.
Аналитики IRN. RU сообщают об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы департамента банковского регулирования ЦБ РФ Александра Данилова. По словам банкира, в противном случае власть прибегнет к такой методике как "регуляторная дубина".
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