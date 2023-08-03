Ряд банков Вьетнама начали принимать карты "Мир"

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Николай Ноздрев, директор третьего департамента Азии Министерства иностранных дел России, объявил, что несколько банков во Вьетнаме теперь принимают карты "Мир".

Фото: mainfin .ru

Ноздрев также отметил, что в настоящее время предпринимаются усилия по расширению использования карт "Мир" в различных странах. Например, в Таиланде эти карты теперь принимаются в одной из "очень крупных сетей супермаркетов".

Главная цель состоит в том, чтобы в долгосрочной перспективе расширить охват российской платежной системы в странах Юго-Восточной Азии. Это расширение направлено на обеспечение более плавных и удобных финансовых операций для российских путешественников и предприятий в регионе.

Растущее признание карт "Мир" в разных странах демонстрирует растущее глобальное присутствие системы и ее потенциал по содействию международным финансовым связям и сотрудничеству.

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