Ряд банков Вьетнама начали принимать карты "Мир"

Николай Ноздрев, директор третьего департамента Азии Министерства иностранных дел России, объявил, что несколько банков во Вьетнаме теперь принимают карты "Мир".
Ноздрев также отметил, что в настоящее время предпринимаются усилия по расширению использования карт "Мир" в различных странах. Например, в Таиланде эти карты теперь принимаются в одной из "очень крупных сетей супермаркетов".
Главная цель состоит в том, чтобы в долгосрочной перспективе расширить охват российской платежной системы в странах Юго-Восточной Азии. Это расширение направлено на обеспечение более плавных и удобных финансовых операций для российских путешественников и предприятий в регионе.
Растущее признание карт "Мир" в разных странах демонстрирует растущее глобальное присутствие системы и ее потенциал по содействию международным финансовым связям и сотрудничеству.
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