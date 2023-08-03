Минэнерго Бенина подтвердило, что ситуация в Нигере никак не повлияет на строительство трубопровода

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Санкции Экономического сообщества Западноафриканских государств (ЭКОВАС), введенные против Нигера, не остановят прокладку нефтепровода в Бенин, но они могут привести к задержкам в процессе строительства.

Фото: arise.tv

Алассан Кора, заместитель руководителя аппарата Министерства горнодобывающей промышленности и энергетики Бенина, пояснил, что текущая политическая ситуация напрямую не влияет на проект трубопровода, который продолжает реализовываться как в Нигере, так и в Бенине.

Проект трубопровода протяжённостью 2000 километров, осуществляемый совместными усилиями PetroChina и правительства Нигера с 2019 года, направлен на соединение нефтяного месторождения Агадем в Нигере с портом Котону в Бенине. Предполагаемый объём инвестиций в это предприятие составляет около 4 миллиардов долларов. Ожидается, что первые испытания проекта начнутся в октябре-ноябре, при условии отсутствия существенных помех.

На данный момент добыча нефти в Нигере составляет примерно 20 000 баррелей в день, но страна стремится увеличить этот показатель примерно до 110 000 баррелей, при этом примерно 90 000 баррелей направляется на экспорт.

ЭКОВАС ввело санкции против Нигера после государственного переворота в стране, который привел к таким действиям, как прекращение подачи электроэнергии Нигером с 1 августа. Крупные города Нигера испытывают 19-часовые ежедневные отключения электроэнергии, как сообщает Би-би-си. Однако проект строительства трубопровода продолжает развиваться, несмотря на санкции, и в данный момент главной проблемой являются потенциальные задержки.

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