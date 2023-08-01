Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Госдуме назвали причины роста цен на автомобили
Полиция установила личность "танцовщицы" в центре Владивостока
На Украине администраторы Telegram-каналов получили пятилетние сроки за публикацию мест, где раздают повестки
Тренер Ирина Виннер рассказала о своем отношении к мужским изменам
Польского посла вызвали в МИД Украины из-за фразы министра о неблагодарности киевского режима
В АТОР назвали популярные зарубежные направления россиян в 2023 году
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: контрнаступление ВСУ превратилось в кровавую бойню для Киева
Импорт нефти из России в Индию продолжает снижаться на фоне сокращения экспорта ОПЕК+
МК: экипаж танка, разгромивший бронеколонну ВСУ, рассказал о подвиге

По итогам дня цена бензина марки Аи-92 на бирже выросла почти на 2%

2:23
Экономика

Цена на бензин марки "Регуляр-92" в европейской части России растёт второй день подряд. Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, во вторник его цена выросла почти на 2%.

По итогам дня цена бензина марки Аи-92 на бирже выросла почти на 2%
Фото: архив

В частности, цена на бензин марки Аи-92 за сутки выросла на 1,85%, достигнув 61,943 тысячи рублей за тонну. Аналогичным образом, цены на бензин марки Аи-95 выросли на 1,41%, достигнув 67 173 тысяч рублей за тонну. Дизельное топливо подорожало на 2% до 57,785 тыс. рублей за тонну, а авиакеросин — на 4,37% до 67,434 тыс. рублей за тонну. Цены на топочный мазут также выросли на 1,2%, достигнув 30 075 тысяч рублей за тонну.

Однако стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) снизилась на 1,88% до 20,336 тыс. рублей за тонну. В таких регионах, как Урал и Сибирь, где расположены основные производители сжиженного газа, этот вид топлива подорожал на 0,6%, достигнув 15,435 тысячи рублей за тонну.

Недавние колебания цен последовали за заявлениями вице-премьера Александра Новака, Министерства энергетики и Федеральной антимонопольной службы относительно ситуации на топливном рынке. На прошлой неделе цены снижались четыре дня подряд, но на этой неделе они снова начали расти.

Чтобы исправить ситуацию, Министерство энергетики России рассматривает возможность ограничения числа экспортёров бензина и работает над увеличением предложения топлива на внутреннем рынке. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба предложила повысить нормативы продаж бензина и дизельного топлива на бирже на 1 процентный пункт каждый, до 13% и 9,5% соответственно.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Бензин пошел в рост
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Популярное
Педофил надругался над девочками в детском лагере в Анапе

Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.

Безработный из Воронежа надругался над девочками в детском лагере в Анапе
Алла Пугачёва чуть не упала со стула на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале
Чуть не упала: Пугачёва еле встала со стула на фестивале в Юрмале
Онколог назвала первый симптом нескольких видов рака
Пугачёва не помогла: фестиваль Вайкуле потерпел фиаско
Спецдоклад RAND: с РФ надо воевать руками прибалтов, поляков и ЕС Олег Володин Люди Донбасса: "Мы отчаянно стараемся жить". Репортаж Дарьи Асламовой Дарья Асламова Украина может переделать гражданские самолёты под военные Андрей Николаев
В Воронежской области были задержаны трое мужчин, которые сотрудничали с запрещённой на территории РФ экстремистской организацией
Грозные ракеты Путина: удары ВС РФ по Одессе напугали Вашингтон
Взрывы прогремели в Кривом Роге: "Искандеры" начали неделю
Взрывы прогремели в Кривом Роге: "Искандеры" начали неделю
Последние материалы
Реставрация Свято-Троицкого собора Псковского кремля начнётся в августе и продлится три года
«Хочешь, сиди, хоть посиней там». Фехтовальщица Харлан никак не угомонится
СК России ищет других жертв преступников, убивших аниматоров в Краснодарском крае
Подоляк уверен, что в военном перевороте в Нигере виновата Россия
Shot: челябинский маньяк Ческидов расплакался в суде
Проливные дожди на севере Китая привели к гибели девяти человек
Во Львове оштрафовали мужчину, слушавшего песни Лепса в центре города
Гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала о роли Виннер в ее отношениях с Павлом Волей
В Ульяновском речном порту прогулочное судно столкнулось с пирсом
Не менее восьми человек погибли из-за ударов молнии на востоке Индии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников