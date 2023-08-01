По итогам дня цена бензина марки Аи-92 на бирже выросла почти на 2%

2:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цена на бензин марки "Регуляр-92" в европейской части России растёт второй день подряд. Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, во вторник его цена выросла почти на 2%.

Фото: архив

В частности, цена на бензин марки Аи-92 за сутки выросла на 1,85%, достигнув 61,943 тысячи рублей за тонну. Аналогичным образом, цены на бензин марки Аи-95 выросли на 1,41%, достигнув 67 173 тысяч рублей за тонну. Дизельное топливо подорожало на 2% до 57,785 тыс. рублей за тонну, а авиакеросин — на 4,37% до 67,434 тыс. рублей за тонну. Цены на топочный мазут также выросли на 1,2%, достигнув 30 075 тысяч рублей за тонну.

Однако стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) снизилась на 1,88% до 20,336 тыс. рублей за тонну. В таких регионах, как Урал и Сибирь, где расположены основные производители сжиженного газа, этот вид топлива подорожал на 0,6%, достигнув 15,435 тысячи рублей за тонну.

Недавние колебания цен последовали за заявлениями вице-премьера Александра Новака, Министерства энергетики и Федеральной антимонопольной службы относительно ситуации на топливном рынке. На прошлой неделе цены снижались четыре дня подряд, но на этой неделе они снова начали расти.

Чтобы исправить ситуацию, Министерство энергетики России рассматривает возможность ограничения числа экспортёров бензина и работает над увеличением предложения топлива на внутреннем рынке. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба предложила повысить нормативы продаж бензина и дизельного топлива на бирже на 1 процентный пункт каждый, до 13% и 9,5% соответственно.

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