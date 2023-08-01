UnHerd: экономика Европы вошла в глубокую рецессию

Экономика европейских стран вошла в глубокую рецессию, чем в 2008 году, сообщили аналитики. Согласно информации. Об этом свидетельствуют кредитные показатели.

Фото: flickr.com/ Ars Electronica

Так, спрос на кредиты возрос в странах Европы на несколько пунктов, чем это было в предыдущий финансовый кризис 2008–2009 годов.

"Одно ясно наверняка: согласно данным обзора банковского кредитования, положение у европейской экономики незавидное", — передаёт UnHerd.

Как подчеркнули авторы, в этот раз рецессия будет более "бурной" за счёт стихийности. Тогда как в предыдущие годы финансовый кризис развивался постепенно.

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