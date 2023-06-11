США готовят почву для конфискации замороженных российских активов по всему миру

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Международное право более ничего не значит и больше нет препятствий для конфискации замороженных активов РФ в 300 млрд долларов и передачи их Киеву.

Фото: Fotodom.ru/DP

Об этом пишет американское издание The Atlantic, публикуя статью под названием "Заставьте Россию платить".

"Лидеры западных стран уже встревожены инфляцией и угрозой рецессии из-за того, что это бремя может лечь на их экономики. Но многие из них игнорируют самое простое решение, которое покроет большую часть расходов Киева и поможет сдержать будущую агрессию не только со стороны РФ, но и со стороны других диктатур по всему миру", — пишет издание.

Авторы отмечают, что год назад Запад заморозил около 300 миллиардов долларов активов российского ЦБ. Теперь они могут конфисковать их и отдать киевской власти.

Правда, критики этого подхода отмечают, что это пошлёт сигнал о немедленном выводе финансов из западных банков. И единственными препятствиями являются обсуждения того, не нарушит ли этот отъём внутреннее законодательство стран.

"Замороженные активы РФ не являются трофеями войны. Они по праву принадлежат Киеву. Пришло время администрации Байдена и остальной части Запада использовать их", — подытожило издание.

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