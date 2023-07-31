Курс доллара превысил 92 рубля впервые с 7 июля на открытии утренних торгов на Московской бирже. Согласно информации, "американец" ускорил рост до 0,7 процента.
Так, по данным торгов, к 7:19 по московскому времени доллар торговался на уровне более 92 рублей за единицу.
"К 7:19 МСК доллар ускорил рост до 0,7 процента, торговался на уровне 92,35 рубля. В то же время евро прибавлял 0,71 процента, поднимаясь до 101,64 рубля", — сообщает ТАСС.
При этом на открытии торгов по состоянию на 7 утра "американец" показал снижение до 91,68 рубля, но спустя время пошёл в рост.
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