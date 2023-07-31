Курс доллара превысил 92 рубля впервые с начала июля

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Курс доллара превысил 92 рубля впервые с 7 июля на открытии утренних торгов на Московской бирже. Согласно информации, "американец" ускорил рост до 0,7 процента.

Фото: https://img01.rl0.ru/ba56c78567f9896264344ae3506b2d96/c615x400i/news.rambler.ru/img/2020/04/17/160249.860332.6555.jpeg

Так, по данным торгов, к 7:19 по московскому времени доллар торговался на уровне более 92 рублей за единицу.

"К 7:19 МСК доллар ускорил рост до 0,7 процента, торговался на уровне 92,35 рубля. В то же время евро прибавлял 0,71 процента, поднимаясь до 101,64 рубля", — сообщает ТАСС.

При этом на открытии торгов по состоянию на 7 утра "американец" показал снижение до 91,68 рубля, но спустя время пошёл в рост.

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