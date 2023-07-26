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Экономист Головецкий: Россия сохранит своё место на мировом рынке СПГ

1:04
Экономика

Многие государства Евросоюза активно ищут в настоящее время возможности для отказа от российского природного газа, заявляя о своей готовности к созданию новых предприятий по производству СПГ. Текущую ситуацию на мировом рынке сырья прокомментировал российский экономист Николай Головецкий, сообщают "Вести Подмосковья".

Экономист Головецкий: Россия сохранит своё место на мировом рынке СПГ
Фото: cnooc.com.cn/art

По словам эксперта, масштабная санкционная война против российской газовой отрасли в минувшем году к её краху не привела, несмотря на прогнозы многих западных аналитиков.

"Тем не менее, несмотря на "разворот" с Запада на Восток, процесс адаптации к санкциям ещё не завершился, — подчеркнул Головецкий. — Прогнозы по-прежнему не отличаются большим оптимизмом по объёмам добычи и экспорта газа".

Антироссийские санкции до сих пор не коснулись сжиженного газа. Именно поэтому Россия, вероятнее всего, по меньшей мере, не лишится своей доли на рынке, а, возможно, даже нарастит возможности, резюмировал экономист.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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