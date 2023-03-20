Громов: даже рекордные поставки газа в Китай не помогут РФ покрыть потери "Северного потока"

1:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Даже максимальный объём поставок российского газа в Китай не позволит полностью перекрыть ущерб от неработающего "Северного потока", сообщил главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов, комментируя в интервью Pravda.Ru данные о том, что в январе РФ стала лидером по поставкам голубого топлива в КНР.

По словам эксперта, сейчас Россия поставляет в Китай в годовом исчислении чуть больше 16 миллиардов кубометров газа через действующую трубопроводную систему "Сила Сибири".

"Конечно, есть ещё поставки сниженного природного газа (СПГ). Однако если мы, как и планировалось, через год выйдем на максимальный объём поставок в 38 миллиардов кубометров, это всё равно не покроет потери "Северного потока", через которой мы поставляли 55 миллиардов кубометров в страны Западной Европы", — пояснил Громов.

Он добавил, что примерно к 2024 году Москва должна будет запустить дополнительные поставки трубопроводного газа в Китай с острова Сахалин в объёме до 10 миллиардов кубометров. Однако даже при таком сценарии в общей сложности Россия сможет предложить КНР всего 48 миллиардов кубометров газа, резюмировал специалист.

Ранее представители китайской таможни заявили, что в январе Россия вышла на первое место по экспорту газа в Китай. Общие поставки голубого топлива составили 2,7 миллиарда кубических метров.