Экс-глава ЦБ Венгрии предрек ей скорый выход из Евросоюза

1:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Венгрия все ближе подходит к возможному выходу из Евросоюза. Об этом заявил экс-глава Центробанка страны, Андраш Симор, в интервью телеканалу ATV.

Фото: pixabay.com

"Если в прошлом году вероятность выхода составляла 10%, то сейчас она возросла до 20-30%", — отметил Симор.

Дефицит бюджета Венгрии вырос до рекордного уровня после того, как премьер-министр страны Виктор Орбан активно тратил деньги перед выборами, подчеркнул бывший председатель регулятора. У Будапешта самые высокие показатели инфляции и ключевой ставки среди всех стран Евросоюза, добавил он.

По итогам мая 2023 года уровень инфляции в Венгрии замедлился до 21,5% по сравнению с апрельским уровнем в 24%, сообщает Bloomberg. Но несмотря на снижение потребительских цен, темпы роста в республике остаются самыми высокими среди всех европейских стран.

По информации агентства, уровень поддержки Европейского Союза в Будапеште в этом году снизился до исторического минимума — 39%. При этом еще в прошлом году он составлял 51%. Это стало самым резким падением среди всех членов объединения.

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации, Николай Топорнин, в беседе с "Лентой.ру" объяснил, что падение уровня поддержки Евросоюза в Будапеште связано с экономическими трудностями в стране и мире. По мнению эксперта, Венгрия вряд ли выйдет из Евросоюза, так как Будапешту принесает много бонусов членство в ЕС. Речь идет о всевозможных кредитах, займах, предоставлении доступа к высоким технологиям и возможности получать так называемые вертолетные деньги.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.