Лондону будет весьма тяжело реализовать меры по конфискации активов РФ.
Об этом сообщил член палаты лордов парламента Великобритании Ричард Бэлф.
Так он ответил на вопрос, что думают британцы о намерении Евросоюза изучить вопрос использования замороженных российских активов в пользу Киева.
Однако член комитета ГД РФ по промышленности и торговле Евгений Нифантьев уверен, что даже если конфискации Запад и добьётся, то вряд ли средства в конце дойдут до Незалежной.
"Британцы будут делать вид, что крадут российские активы в пользу Украины. В реальности же Киев не получит ничего. Ноль. Все средства будут использованы под предлогом погашения кредитов, помощи беженцам или каким-либо иным способом распределены между близкими британским правителям компаниям. Их наверняка украдут", — отметил эксперт.
К тому же, если конфискация и произойдет, то Российская Федерация "ответит зеркально", подытожил Нифантьев.
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