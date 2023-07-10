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Если Запад и конфискует активы России, то Украина ничего не получит

1:04
Экономика

Лондону будет весьма тяжело реализовать меры по конфискации активов РФ.

Если Запад и конфискует активы России, то Украина ничего не получит
Фото: REX/ Shutterstock

Об этом сообщил член палаты лордов парламента Великобритании Ричард Бэлф.

Так он ответил на вопрос, что думают британцы о намерении Евросоюза изучить вопрос использования замороженных российских активов в пользу Киева.

Однако член комитета ГД РФ по промышленности и торговле Евгений Нифантьев уверен, что даже если конфискации Запад и добьётся, то вряд ли средства в конце дойдут до Незалежной.

"Британцы будут делать вид, что крадут российские активы в пользу Украины. В реальности же Киев не получит ничего. Ноль. Все средства будут использованы под предлогом погашения кредитов, помощи беженцам или каким-либо иным способом распределены между близкими британским правителям компаниям. Их наверняка украдут", — отметил эксперт.

К тому же, если конфискация и произойдет, то Российская Федерация "ответит зеркально", подытожил Нифантьев.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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