Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ксения Собчак показала переписку с другом об атаке беспилотников в Барвихе: "Страшно бабахает"
Батальон «Запад-Ахмат» контролирует Орехово-Положское направление в Запорожье
Врач рассказала, какие продукты помогут сохранить бодрость после 60
Военный аналитик Рыбарь прокомментировал хаотичные налёты беспилотников на Москву
РИА Новости составило список телеведущих, которые пропали с экранов после начала СВО
Собянин: "Никто из жителей домов, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал"
Военный эксперт Евсеев назвал точные цифры потерь ВСУ в "артёмовской мясорубке"
ВСУ атаковали Москву неизвестными беспилотниками с аэродинамической схемой "утка"
Врач Мамонтов показал простую тренировку для снижения давления, сахара и веса, которой 1000 лет

Эксперт Демидов объяснил, чем заплатила Европа за экономию газа

Экономика

Европа платит высокую цену за заполненные ПХГ, пояснил в беседе с Pravda.Ru международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. По словам собеседника, Евросоюз выполнил программу сокращения потребления голубого топлива, но пострадала экономика.

Эксперт Демидов объяснил, чем заплатила Европа за экономию газа
Фото: Fotodom.ru/DP

Ранее иностранные аналитики сообщили, что Европе удалось пережить зиму без дефицита газа и хранилища Евросоюза остаются заполненными. Однако, по мнению эксперта, всё не так "радужно".

"Была достаточно тёплая зима и достаточно тёплая весна. Одновременно с этим промышленность стала потреблять меньше по нескольким причинам. Во-первых, существует директива от прошлого года об обязательном снижении потребления минимум на 15 процентов. И многие страны перевыполнили этот план в ЕС. И, второе, в принципе, снижение производств, особенно в Германии, которые потребляли российский газ", — пояснил эксперт.

Демидов подчеркнул, что Германия потребляла почти 50 миллиардов кубов, что почти треть от всего российского топлива, которое импортировала Европа. Однако, чтобы сократить "зависимость", ФРГ пришлось серьёзно ударить по собственной экономике.

"Если мы взглянем на промышленный индекс Германии, мы увидим, что он упал процентов на 10, начиная с прошлого года. Это значит, что промышленность закрывается", — резюмировал Демидов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
"Мало не покажется": эксперты назвали главные цели ВКС РФ на Украине

Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.

Эксперты объяснили, какие "экзотические" ракеты ВКС РФ атаковали Киев
"ГЛАС.RU": туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам
Туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам
По Киеву наносится удар неизвестными экзотическими ракетами
Опубликованы кадры уничтожения БТР с бойцами ВСУ
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
"Все люди, всем надо жить": турист рассказал об отношении грузин к россиянам
Гладков призвал присоединить Харьков к Белгородской области: обстрелов не будет
Киркоров назвал комика Азамата Мусагалиева филиппинским Ельциным
Киркоров назвал комика Азамата Мусагалиева филиппинским Ельциным
Последние материалы
Ксения Собчак показала переписку с другом об атаке беспилотников в Барвихе: "Страшно бабахает"
Батальон «Запад-Ахмат» контролирует Орехово-Положское направление в Запорожье
Врач рассказала, какие продукты помогут сохранить бодрость после 60
Военный аналитик Рыбарь прокомментировал хаотичные налёты беспилотников на Москву
РИА Новости составило список телеведущих, которые пропали с экранов после начала СВО
Собянин: "Никто из жителей домов, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал"
Топ-5 интересных мест в Барселоне
Военный эксперт Евсеев назвал точные цифры потерь ВСУ в "артёмовской мясорубке"
ВСУ атаковали Москву неизвестными беспилотниками с аэродинамической схемой "утка"
Врач Мамонтов показал простую тренировку для снижения давления, сахара и веса, которой 1000 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников