Эксперт Демидов объяснил, чем заплатила Европа за экономию газа

Европа платит высокую цену за заполненные ПХГ, пояснил в беседе с Pravda.Ru международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. По словам собеседника, Евросоюз выполнил программу сокращения потребления голубого топлива, но пострадала экономика.

Фото: Fotodom.ru/DP

Ранее иностранные аналитики сообщили, что Европе удалось пережить зиму без дефицита газа и хранилища Евросоюза остаются заполненными. Однако, по мнению эксперта, всё не так "радужно".

"Была достаточно тёплая зима и достаточно тёплая весна. Одновременно с этим промышленность стала потреблять меньше по нескольким причинам. Во-первых, существует директива от прошлого года об обязательном снижении потребления минимум на 15 процентов. И многие страны перевыполнили этот план в ЕС. И, второе, в принципе, снижение производств, особенно в Германии, которые потребляли российский газ", — пояснил эксперт.

Демидов подчеркнул, что Германия потребляла почти 50 миллиардов кубов, что почти треть от всего российского топлива, которое импортировала Европа. Однако, чтобы сократить "зависимость", ФРГ пришлось серьёзно ударить по собственной экономике.

"Если мы взглянем на промышленный индекс Германии, мы увидим, что он упал процентов на 10, начиная с прошлого года. Это значит, что промышленность закрывается", — резюмировал Демидов.

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