Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сын Галкина* научил отца прятаться от папарацци
Туриста из РФ потрясли цены на бензин и парковку в Стамбуле
NGS.RU: учёные назвали овощ, который едят долгожители по всему миру
Петербуржцы назвали самый благоустроенный район города
Зеленский объявил о создании нового военного формирования
Майя Санду пообещала арестовать президента РФ Владимира Путина
Турпром: полный абсурд с ценами на Турцию, ОАЭ и Египет вызвал замешательство у туристов из РФ
Режим КТО отменён в Белгородской области
Финансист объяснила, что мешает россиянам копить деньги: не нужно переходить на режим "хлеб и вода"

Политолог Неменский: запрет транзита фур из Польши больно ударит по Варшаве

1:42
Экономика

Ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский в беседе с Pravda.Ru оценил предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина, который призвал ответить на антироссийские выпады Варшавы и запретить проезд польских фур по территории России, чтобы лишить Польшу возможности наживаться на РФ.

Политолог Неменский: запрет транзита фур из Польши больно ударит по Варшаве
Фото: kaliningrad.rbc.ru

Эксперт уверен, что такое решение больно ударит по Польше в экономическом плане, в отличие от России.

"России это никакого ущерба не нанесет. Наоборот, это даст работу нашим перевозчикам, а также белорусским. У Польши, да, финансовый ущерб довольно сильный. Когда речь идет о миллиардах долларов в год, для Польши это очень значительная сумма", — отметил Неменский.

Экономист подчеркнул, что Польша постоянно наступает на одно и те же грабли, но тем не менее в своих отношениях с Россией не хочет ничего менять. И эта мера едва ли заставит Варшаву отказаться от своих русофобских устремлений, хотя Польша и потеряет значительно в деньгах.

"Польская политика в отношении России ежегодно очень тяжело сказывается на польском бюджете и, тем не менее, эта политика никак не меняется. Я думаю, эта мера никак ее не изменит. Но послужит средством дополнительного ослабления польской экономики", — добавил эксперт.

Неменский подчеркнул, что Польша была бы и рада как-то отреагировать на эту меру, но ей уже нечем это сделать, потому что всевозможные антироссийские санкции уже и так введены.

Госдума на пленарном заседании 23 мая обсудит запрет транзита фур из Польши через российскую территорию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В Сети опубликовали полный список артистов и политиков РФ, спонсирующих ВСУ

В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.

В Сети появился список звёзд РФ, спонсирующих ВСУ: Алла Пугачёва, Иван Ургант и даже замминистра
РБК: туроператоры проинформировали граждан из РФ о новой туристической политике Турции
Туроператоры проинформировали россиян о новой туристической политике Турции
Четыре продукта являются врагами тромбоза — WeChat
Российский турист об отдыхе в Стамбуле: "Стало некомфортно"
Бионика: мать-природа — лучший учитель Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев
Диана Гурцкая в тяжёлом состоянии после смерти мужа
Артисты поменяли строчки в песнях, связанных с Россией
"Спасибо, папа. Я тебя люблю": сын Кучеренко написал трогательный пост после смерти отца
"Спасибо, папа. Я тебя люблю": сын Кучеренко написал трогательный пост после смерти отца
Последние материалы
Бионика: мать-природа — лучший учитель
Турпром: полный абсурд с ценами на Турцию, ОАЭ и Египет вызвал замешательство у туристов из РФ
Режим КТО отменён в Белгородской области
"Израильская модель" безопасности хороша, но не для Украины
Финансист объяснила, что мешает россиянам копить деньги: не нужно переходить на режим "хлеб и вода"
Румынский сенатор Шошоакэ рассказала о радиоактивной пыли, опустившейся на Польшу
Симоньян призвала россиян выйти после работы на два часа для помощи в производстве снарядов
Россия победит, если изменится к лучшему
Медведев выдвинул США требование компенсации за Артёмовск и Мариуполь
Baijiahao: Китай неожиданно изменил отношение к восточным территориям России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников