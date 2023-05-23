Политолог Неменский: запрет транзита фур из Польши больно ударит по Варшаве

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский в беседе с Pravda.Ru оценил предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина, который призвал ответить на антироссийские выпады Варшавы и запретить проезд польских фур по территории России, чтобы лишить Польшу возможности наживаться на РФ.

Фото: kaliningrad.rbc.ru

Эксперт уверен, что такое решение больно ударит по Польше в экономическом плане, в отличие от России.

"России это никакого ущерба не нанесет. Наоборот, это даст работу нашим перевозчикам, а также белорусским. У Польши, да, финансовый ущерб довольно сильный. Когда речь идет о миллиардах долларов в год, для Польши это очень значительная сумма", — отметил Неменский.

Экономист подчеркнул, что Польша постоянно наступает на одно и те же грабли, но тем не менее в своих отношениях с Россией не хочет ничего менять. И эта мера едва ли заставит Варшаву отказаться от своих русофобских устремлений, хотя Польша и потеряет значительно в деньгах.

"Польская политика в отношении России ежегодно очень тяжело сказывается на польском бюджете и, тем не менее, эта политика никак не меняется. Я думаю, эта мера никак ее не изменит. Но послужит средством дополнительного ослабления польской экономики", — добавил эксперт.

Неменский подчеркнул, что Польша была бы и рада как-то отреагировать на эту меру, но ей уже нечем это сделать, потому что всевозможные антироссийские санкции уже и так введены.

Госдума на пленарном заседании 23 мая обсудит запрет транзита фур из Польши через российскую территорию.

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