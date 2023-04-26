"Газпром" построит ТЭС в Якутии стоимостью $500 млн

"Газпром энергохолдинг" построить в Якутии парогазовую теплоэлектростанцию мощностью 330 МВт. Компания намерена использовать две китайские газовые турбины AGT-110 на данной станции, которые являются аналогом российской ГТД-110М.

По словам регуляторов, строительство новой ТЭС необходимо для компенсации нехватки энергии, вызванной задержкой в строительстве двух блоков Нерюнгринской ГРЭС и растущего экспорта энергии в Китай, сообщает "Коммерсант".

Аналитики оценивают стоимость новой ТЭС в более чем $500 млн, что повлечет за собой дополнительные расходы предприятий на оплату электроэнергии в других регионах России.

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