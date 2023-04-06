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Уваров: Москва одним решением может лишить США 15 процентов атомных станций

1:18
Экономика

США могут лишиться 15 процентов своих атомных электростанций, если Россия примет решение резко сократить поставки топлива, заявил директор АНО "Атоминфо-центр" Александр Уваров.

Уваров: Москва одним решением может лишить США 15 процентов атомных станций

По его словам, разговоры об отказе Вашингтона и Брюсселя от российского ядерного топлива ходили ещё до начала спецоперации на Украине. Но сделать такой шаг Вашингтон не может. Россия закрывает около 15 процентов потребностей в контексте поставок ЯТ, на Евросоюз же приходится около 20 процентов.

"Если вдруг сегодня резко будет принято решение прекратить поставки из России, США лишатся 15 процентов ядерного топлива. Придётся брать со своих складов, как-то выкручиваться, но это потеря 15 процентов атомных станций, которые там производят 20 процентов электроэнергии", — пояснил Уваров "ПолитРоссии".

Как подчеркнул собеседник, для замещения российского ядерного топлива Западу необходимо искать альтернативных поставщиков, у которых, продукт напорядок дороже. Наращивать производство — невыгодно, в него нужно будет вложить миллиарды долларов. Поэтому если Москва примет решение сократить экспорт, то это нанесёт серьёзный удар по экономике США и ЕС.

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Россия и США прервали "ядерную дружбу"
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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