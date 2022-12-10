Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Воюющий за ВСУ предатель: россияне, не поддержавшие Украину, будут наказаны
Расчёт РСЗО "Град" ВС РФ уничтожил опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении
Марочко: боевой дух ВСУ поднимают женщины с "низкой социальной ответственностью"
Боевики ВСУ пригрозили Зеленскому сложить оружие из-за гонений на церковь
Премьер Украины Шмыгаль: повреждены все ТЭЦ, ГЭС и почти половина электросетей
ЕС может обвинить РФ в обходе санкций для конфискации активов
Иноагент Фейгин*: нужно похитить родных чиновников РФ и превратить в заложников
Читатели Le Figaro: Зеленский — главарь "крайне опасной" украинской мафии
Politico: США с начала СВО не решаются передать дроны MQ-9 Reaper Киеву

Герасимов: экспорт ядерных материалов из РФ в США может обернуться против нас

Политика

Торговые отношения России и США практически сведены к поставкам ядерного топлива и группы редких металлов. В беседе с Pravda.Ru эксперт в области безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов усомнился в честности американцев и подчеркнул: нет никаких гарантий того, что Вашингтон не использует наш же, к примеру, обогащённый уран против России.

Герасимов: экспорт ядерных материалов из РФ в США может обернуться против нас

Ранее Pravda.Ru писала о том, что только за октябрь российская сторона нарастила экспорт обогащённого урана, палладия и других редких элементов в США на рекордную с 2016 года сумму в $732,4 миллиона. 

На примере НАТО

Как подчеркнул Герасимов, в таких случаях вряд ли покупатели предоставят гарантии о неиспользовании или непередаче, к примеру, Украине, ядерного топлива.

"Насколько мне известно, никаких гарантий нет. И самое важное другое. Даже если гарантии будут даны официально, письменно их никто никогда не даст. Должен быть механизм такой, который бы не допускал возможность применения РЗМ (редкоземельные металлы. — Прим. ред.), которые могут использовать для (строительства. — Прим. ред.) подводных лодок, для каких-то стратегических вооружений против нас", — пояснил эксперт.

По словам Герасимова, к вопросу необходимо подходить на основе "исторических уроков". Североатлантический альянс "кормил обещаниями" Россию о том, что не намерен расширяться на Восток. Но оказалось, что все устные заверения были ложью.

"Недавно госпожа Меркель (Ангела. — Прим. ред.) заявила о том, что когда подписывали Минские соглашения, западные страны не собирались их выполнять. Насчёт Украины это было понятно. Но она в этом призналась. Поэтому никакие гарантии ничего не стоят", — подчеркнул Герасимов.

Последняя нить

Возникает логичный вопрос: зачем продавать США потенциально угрожающие ядерной безопасности России материалы?

Ядерные боеголовки
 

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, поддерживая минимальные торговые отношения с США, Россия пытается сохранить "последнюю нить" для дипломатии.

"Мы чувствуем опасности с их стороны. Сейчас Россия не хочет обрывать те нитки, которые ещё её связывают с Западом", — пояснил Брутер в беседе с Pravda.Ru.

Кроме того, экспорт, как показал октябрь, приносит хороший доход. Однако, по мнению специалиста, вопрос с гарантиями, действительно, остаётся открытым.

"Какие-то гарантии можно просто взять о непередаче, о каком-то контроле использования. Но, насколько я знаю, никогда такого не было", — резюмировал собеседник.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Алкснис: Европа капитулировала перед США и готовится воевать с Россией

Евросоюз окончательно капитулировал перед США, а теперь готовится к войне с Россией.

Алкснис: Европа капитулировала перед США и готовится воевать с Россией
Дандыкин заявил, что войска ВС РФ выработали тактику борьбы с РСЗО HIMARS ВСУ
Дандыкин заявил, что войска ВС РФ выработали тактику борьбы с РСЗО HIMARS ВСУ
В Сети восхитились жёстким ответом Путина Боррелю за выпад в сторону африканцев
Операция у Херсона: стратегический остров взят арктической пехотой и спецназом
Писатели и учёные всегда были находкой для шпионажа Сергей Лебедев Николай Бурляев: Тарковский сейчас необходим как никогда Анжела Якубовская Финансовая сторона мобилизации: денег нужно очень много Андрей Николаев
Пленный ВСУшник о домогательствах иностранных наёмников: "Ночуешь со мной"
Экс-президент США Трамп назвал неравнозначным обмен Бута на Грайнер
Сивков заявил, что ВС РФ имеют превосходство над ВСУ в воздухе и на поле боя
Сивков заявил, что ВС РФ имеют превосходство над ВСУ в воздухе и на поле боя
Последние материалы
Боевики ВСУ пригрозили Зеленскому сложить оружие из-за гонений на церковь
Премьер Украины Шмыгаль: повреждены все ТЭЦ, ГЭС и почти половина электросетей
ЕС может обвинить РФ в обходе санкций для конфискации активов
Иноагент Фейгин*: нужно похитить родных чиновников РФ и превратить в заложников
Читатели Le Figaro: Зеленский — главарь "крайне опасной" украинской мафии
Politico: США с начала СВО не решаются передать дроны MQ-9 Reaper Киеву
FAZ: в США и Германии хронически не хватает боеприпасов на $900 млрд
В России могут появиться магазины китайских брендов
The Hill сравнил утечку оружия США на Украине с жаркой мяса на гриле
Пленный ВСУшник о домогательствах иностранных наёмников: "Ночуешь со мной"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников