Герасимов: экспорт ядерных материалов из РФ в США может обернуться против нас

Торговые отношения России и США практически сведены к поставкам ядерного топлива и группы редких металлов. В беседе с Pravda.Ru эксперт в области безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов усомнился в честности американцев и подчеркнул: нет никаких гарантий того, что Вашингтон не использует наш же, к примеру, обогащённый уран против России.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что только за октябрь российская сторона нарастила экспорт обогащённого урана, палладия и других редких элементов в США на рекордную с 2016 года сумму в $732,4 миллиона.

На примере НАТО

Как подчеркнул Герасимов, в таких случаях вряд ли покупатели предоставят гарантии о неиспользовании или непередаче, к примеру, Украине, ядерного топлива.

"Насколько мне известно, никаких гарантий нет. И самое важное другое. Даже если гарантии будут даны официально, письменно их никто никогда не даст. Должен быть механизм такой, который бы не допускал возможность применения РЗМ (редкоземельные металлы. — Прим. ред.), которые могут использовать для (строительства. — Прим. ред.) подводных лодок, для каких-то стратегических вооружений против нас", — пояснил эксперт.

По словам Герасимова, к вопросу необходимо подходить на основе "исторических уроков". Североатлантический альянс "кормил обещаниями" Россию о том, что не намерен расширяться на Восток. Но оказалось, что все устные заверения были ложью.

"Недавно госпожа Меркель (Ангела. — Прим. ред.) заявила о том, что когда подписывали Минские соглашения, западные страны не собирались их выполнять. Насчёт Украины это было понятно. Но она в этом призналась. Поэтому никакие гарантии ничего не стоят", — подчеркнул Герасимов.

Последняя нить

Возникает логичный вопрос: зачем продавать США потенциально угрожающие ядерной безопасности России материалы?

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, поддерживая минимальные торговые отношения с США, Россия пытается сохранить "последнюю нить" для дипломатии.

"Мы чувствуем опасности с их стороны. Сейчас Россия не хочет обрывать те нитки, которые ещё её связывают с Западом", — пояснил Брутер в беседе с Pravda.Ru.

Кроме того, экспорт, как показал октябрь, приносит хороший доход. Однако, по мнению специалиста, вопрос с гарантиями, действительно, остаётся открытым.

"Какие-то гарантии можно просто взять о непередаче, о каком-то контроле использования. Но, насколько я знаю, никогда такого не было", — резюмировал собеседник.

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