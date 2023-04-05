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Bloomberg: В Японии не хватает уже земли для захоронения 17 миллионов цыплят

2:33
Экономика

В Японии произошла самая значительная вспышка птичьего гриппа, уничтожившая домашних птиц и вызвавшая резкий рост цен на яйца. В этом сезоне по всей стране было убито более 17 миллионов птиц.

Bloomberg: В Японии не хватает уже земли для захоронения 17 миллионов цыплят

Утилизация кур должна осуществляться так, чтобы предотвратить распространение вируса или заражение источников воды. Местные власти и фермеры заявили, что им не хватает подходящей земли для захоронения птиц, что привело к тому, что негде хоронить мертвых кур и цыплят.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на японскую телекомпанию NHK, пример Японии подчеркивает необходимость пересмотра методов борьбы с птичьим гриппом в других странах, учитывая то, что рекордное число смертей от этого вируса становится нормой во всем мире. Хотя вспышки происходили в основном в Европе, США и Азии, в последнее время болезнь распространилась в Южную Америку, где Аргентина, Уругвай и Боливия сообщили о своих первых случаях.

Вспышка в Японии вынудила компании, включая McDonald's и 7-Eleven, приостановить продажу продуктов, связанных с яйцами, или повысить цены на них.

Фермеры и власти обычно разрабатывают планы обращения с отходами, образовавшимися во время вспышки птичьего гриппа, включая туши, навоз и средства индивидуальной защиты. Однако количество цыплят, подлежащих утилизации, превысило их ожидания. Некоторые регионы вынуждены сжигать мертвых цыплят, если им удается заполучить мусоросжигательные заводы.

Справка:

Птичий грипп — это вирусное заболевание, которое может поражать диких и домашних птиц, а в некоторых случаях — человека. Первый случай птичьего гриппа был зарегистрирован в Италии в начале XX века. Вспышки птичьего гриппа происходили в разных странах на протяжении многих лет, однако самая значительная вспышка произошла в конце 1990-х годов в Китае. С тех пор были зарегистрированы случаи птичьего гриппа в различных странах, в том числе и вирусы с высокой патогенностью, вызывающие тяжелые заболевания и смерть у человека. Вспышки птичьего гриппа остаются серьезной угрозой как для здоровья человека, так и для экономики, особенно в сельском хозяйстве, связанном с разведением домашних птиц.

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Грипп: спасут ли защитные маски?
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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