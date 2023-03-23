В Германии прогнозируют ускорения темпов инфляции: минимум 6,6 процента

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономический совет Германии прогнозирует ускорение темпов инфляции в стране, что может негативно повлиять на крупнейшую экономику Европы.

Согласно анализу, немецкий ВВП увеличится на 0,2 процента в текущем году и на 1,3 процента в следующем. Однако, рост инфляции будет тормозить экономический рост страны.

"Эксперты прогнозируют, что инфляция в Германии составит 6,6 процента в этом году, что лишь незначительно ниже уровня 2022 года. В следующем году ожидается замедление инфляции до 3 процентов, однако это всё ещё значительно превышает цель Европейского ЦБ в 2 процента", — передаёт Moneytimes.

Кроме того, несмотря на некоторые позитивные изменения, существует риск возникновения технической рецессии в немецкой экономике.

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