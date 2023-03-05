Зарплата на Украине упала на $55 при инфляции в 20,2 процента

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Среднемесячная зарплата на Украине сократилась за прошлый год на 55 долларов (на пять тысяч рублей по актуальному курсу).

Инфляция в Незалежной составила 20,2 процента от показателя 2021 года, сообщили в Государственной службе статистики страны.

"Согласно информации Госстата, среднемесячная зарплата украинцев в 2022 году упала на 55 долларов и составила 459 долларов (32 313 рублей по актуальному курсу. - Прим. ред.)", — передаёт РБК-Украина.

По данным издания, заработная плата сократилась на 14 процентов.

Отметим, что речь идёт о среднем показателе по стране, который может отличаться от выплат "на местах".

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