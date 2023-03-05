Среднемесячная зарплата на Украине сократилась за прошлый год на 55 долларов (на пять тысяч рублей по актуальному курсу).
Инфляция в Незалежной составила 20,2 процента от показателя 2021 года, сообщили в Государственной службе статистики страны.
"Согласно информации Госстата, среднемесячная зарплата украинцев в 2022 году упала на 55 долларов и составила 459 долларов (32 313 рублей по актуальному курсу. - Прим. ред.)", — передаёт РБК-Украина.
По данным издания, заработная плата сократилась на 14 процентов.
Отметим, что речь идёт о среднем показателе по стране, который может отличаться от выплат "на местах".
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