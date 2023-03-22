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Депутат Аксененко: пристальное внимание к УК поможет избежать переплат за ЖКХ с 1 апреля

1:08
Экономика

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко объяснил россиянам, как избежать переплат за коммунальные услуги.

Депутат Аксененко: пристальное внимание к УК поможет избежать переплат за ЖКХ с 1 апреля

В беседе с URA.RU он напомнил, что с 1 апреля 2023 года гражданам РФ будут приносить новые квитанции с перерасчётом платы за общедомовые нужды (вода, уборка, электроэнергия, функционирование лифтов). Он призвал собственников квартир внимательно следить за деятельностью управляющих компаний (УК) во избежание лишних платежей.

"В первую очередь научиться спрашивать с УК, как она управляет вашим многоквартирным домом", — подчеркнул парламентарий.

Депутат порекомендовал россиянам заставить представителей УК проверить работу инженерных коммуникаций и электрооборудования в подъезде. При необходимости можно сократить использование того или иного ресурса, указал Аксененко.

Он убеждён: в ближайшее время у граждан РФ появится большая мотивация для того, чтобы контролировать качество предоставления услуг сотрудниками УК.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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