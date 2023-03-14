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Александр Приходько

За обувь ответите по закону. Куда жаловаться из-за испорченных по вине коммунальщиков ботинок?

Общество

Петербуржцев несколько зим подряд не устраивает работа коммунальных служб по уборке снега и наледи. Ситуация обостряется каждую весну, когда из-за резкого потепления неубранный снег превращается в воду. В таких случаях передвигаться по городу без спецобуви невозможно, а обычная быстро приходит в негодность. Однако порчу имущества можно компенсировать через суд.

За обувь ответите по закону. Куда жаловаться из-за испорченных по вине коммунальщиков ботинок?

Что случилось

В ночь на 14 марта в Петербурге резко потеплело. Коммунальные службы не успели убрать снег, выпавший за несколько дней до этого. В итоге перепады температур привели к образованию луж, наледи и сосулек. Это повлекло за собой травмы среди пешеходов. СМИ сообщали о десятках случаев, когда кто-то упал, повредив конечности или получил льдом по голове. Петербуржцы просили лично губернатора Александра Беглова усилить работу профильных служб, но этого не произошло — количество спецтехники на улицах и дворников осталось на прежнем уровне.

Таяние снега привело к образованию луж на дорогах и тротуарах. Усугубили ситуацию реагенты, которые коммунальные службы активно рассыпали все прошлые дни. В совокупности эти факторы наносят серьезный вред обуви и одежде, серьезно сокращая сроки их носки.

Рассказываем, за что и как можно получить компенсацию, а также приводим порядок действий для обращения в суд.

Вред имущества

Получить компенсацию за испорченные одежду и обувь влагой и реагентами можно через обращение в прокуратуру или суд. Порча вещей из-за различных солей трактуется российским законодательством как вред имуществу и регулируется статьей 1064 Гражданским кодексом РФ.

При повреждении обуви следует обратиться в районную прокуратуру по месту жительства и требовать специализированной экспертизы. Это поможет установить причинно-следственную связь между порчей вещей и реагентами, а также неубранными в срок улицами и тротуарами. С результатом экспертизы следует обратиться с гражданским иском в суд и компенсировать стоимость обуви.

Если экспертиза была проведена за собственные деньги, то стоит просить суд компенсировать за счет ответчика расходы на проведение исследования. Если сумма ущерба составляет менее 50 тысяч рублей, то обращаться следует в мировой участок, выше 50 тысяч — в районный суд.

Cрок исковой давности по требованиям о возмещении вреда, причиненного имуществу, составляет 3 года. Чем раньше истец обратиться в суд, тем лучше. Спустя год доказать причинно-следственную связь между виной коммунальщиков и испорченным имуществом труднее, но все еще возможно.

Травмы и переломы

Весной при потеплении легко получить травмы: ушибы, переломы и вывихи. При подобных повреждениях также есть возможность компенсировать моральный вред и вред здоровью. В первую очередь необходимо обратиться в трампункт или вызвать скорую помощь, таким образом зафиксировав место и время падения, состояние дороги и тротуаров. Желательно сделать несколько фото и взять телефоны свидетелей вашего падения. В качестве доказательной базы для компенсации денежных средств вы должны сохранить все кассовые чеки на приобретение лекарств и лечения.

Далее пострадавшему, собрав все документы, необходимо подать гражданский иск. При сумме ущерба до 50 тысяч следует идти в мировой суд, свыше — в районный. Весь процесс также регулируется ст. 1064 ГК РФ.

В Петербурге судебная практика последних лет показывает: если факт причинения вреда здоровью доказан, то суд встает на сторону истца и обязывает ответчика выплатить компенсацию. Сюда относится не только возмещение вреда здоровью, но и траты на лечение, реабилитацию и покупку лекарств.

За 2022 год в Петербурге СМИ сообщали о нескольких подобных делах. Во всех случаях суд встал на сторону истцов и обязал коммунальные службы возместить ущерб. Например, в 2022 года инвалид поскользнулась на льду, получив закрытый перелом лодыжки. Проверка прокуратуры доказала факт плохой уборки сотрудниками ООО "Жилкомсервис №3 Калининского района". В итоге пострадавшей компенсировали 100 тысяч рублей. Аналогичный случай произошел в январе 2022 года. Суд взыскал с подрядчика комитета по благоустройству Смольного 650 тысяч рублей в пользу истца.

Как и в любом споре, важно, чтобы был доказан не только сам факт причинения вреда, но и противоправность поведения и вина причинителя вреда. Необходимо установить причинно-следственную связь между допущенным нарушением и возникшими убытками. Главную роль для положительного исхода дела играют доказательства.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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