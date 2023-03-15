Аналитик: немецкая компания E.ON продолжает оставаться собственником акций "Северного потока"

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с Pravda.Ru оценил решение немецкой компании E.ON полностью списать свою долю в газопроводе "Северный поток-1". По мнению специалиста, произошла стандартная операция.

"Списание доли в проекте не означает, что корпорация перестала быть собственником. Нельзя акции, которые тебе принадлежат, как-то аннулировать в одностороннем порядке. Компания их никому не продала. Просто в своей финансовой отчётности E.ON указывает, что стоимость этих бумаг равна нулю", — объяснил собеседник издания.

По словам аналитика, в корпорации считают, что такие акции никто не купит. Их владельцы не получают дивиденды, добавил эксперт. Однако Юшков подчеркнул, что ситуация может измениться.

"Если политики отменят санкции в отношении "Газпрома" или "Северного потока", его восстановят, он опять начнёт работать, компания пересчитает стоимость акций. Она увеличится", — заключил специалист.

Ранее на сайте E.ON сообщили о списании инвестиций до нуля. В компании связали этот шаг с "повышенной неопределённостью" и повреждением трубопроводов "Северного потока".

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